Corinthians define terceiro candidato na eleição para presidente

Osmar Stabile, atual interino, registra candidatura no último dia e disputará o cargo com os opositores André Castro e Antônio Roque Citadini
A disputa pela presidência do Corinthians está oficialmente definida. O prazo para as inscrições de candidatos se encerrou na tarde desta sexta-feira (22). O atual presidente interino do clube, Osmar Stabile, foi o último a registrar sua candidatura. Ele, então, disputará o cargo com outros dois oponentes já conhecidos. André Castro e Antônio Roque Citadini também estão no páreo.

A eleição para o novo presidente do clube ocorrerá já na próxima segunda-feira (25). Um total de 299 conselheiros do clube participarão da votação para a escolha. Osmar Stabile, que assumiu o clube após o afastamento de Augusto Melo, tenta agora se manter. Ele é um conselheiro vitalício e uma figura conhecida na política do clube.

Os adversários na disputa são André Castro e Antônio Roque Citadini. Stabile, que já foi candidato à presidência do clube em 2009, tem um longo histórico. Ele, inclusive, se aliou ao presidente afastado Augusto Melo na vitoriosa campanha de 2023. Mesmo que perca a eleição, ele continuará no cargo de primeiro vice-presidente.

A noite de segunda-feira (25), contudo, não se resumirá à eleição presidencial. Os conselheiros também escolherão o novo vice-presidente do Conselho Deliberativo. O cargo é visto como muito importante e estratégico nos bastidores do clube. O eleito, afinal, também assume a presidência da importante Comissão de Ética do Corinthians.

