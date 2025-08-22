Corinthians acerta renovação de contrato com joia que já é ‘xodó’ de Dorival

Com oportunidades surgindo por lesões e suspensões, André Luiz ganha projeção e novo vínculo com o Timão

O contrato atual de André Luiz vai até meio de 2027, mas o Timão decidiu valorizá-lo e aumentar a multa rescisória. O novo vínculo terá duração até o fim de 2029, reforçando a aposta no jovem talento.

O Corinthians acertou verbalmente a renovação contratual do volante André Luiz, de 19 anos. O jovem vem treinando com o elenco profissional nos últimos dias e tem agradado o técnico Dorival Júnior, que vê no atleta uma alternativa importante para os próximos compromissos.

Com as lesões de André Carrillo e José Martínez, André Luiz pode ganhar uma chance na lista de relacionados para enfrentar o Vasco, domingo, em São Januário, pelo Brasileirão. Além disso, para o confronto contra o Athletico-PR, na próxima quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o Timão não contará com Raniele, suspenso, aumentando as chances de atuação do jovem volante.

André Luiz vem sendo acompanhado pelo departamento profissional desde a gestão de Ramón Díaz. Revelado nas categorias de base do Corinthians, o atleta começou jogando como lateral-direito até o sub-11. Contudo, a partir do sub-17 passou a atuar no meio-campo, consolidando sua função atual.

Com a ausência de Carrillo, o jovem Breno Bidon já havia herdado uma vaga entre os titulares. Agora, a briga pela outra posição inclui Maycon, Charles, Ryan e os garotos Luiz Gustavo Bahia e justamente André Luiz.

Entre eles, Charles é quem mais recebeu oportunidades de Dorival. Já Maycon, que chegou a emplacar uma sequência como titular antes de se lesionar. Contudo, voltou a ficar à disposição apenas no último sábado, contra o Bahia.