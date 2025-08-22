Convocação da Seleção: Rodrygo fora e Luiz Henrique ganha nova chance

Já com a classificação garantida, Carlo Ancelotti planeja fazer testes em últimos jogos das Eliminatórias contra Chile e Bolívia. Confira

Assim como Rodrygo, Vinicius Jr., que está suspenso do primeiro compromisso, contra o Chile, dia 4 de setembro, ficará de fora. Ambos os jogadores receberam ligações do técnico Ancelotti, que garantiu que conta com os jogadores para a Copa do Mundo.

Carlo Ancelotti irá fazer mudanças para a próxima convocação da Seleção Brasileira para as Eliminatórias Sul-Americanas. O técnico não vai chamar Rodrygo para os jogos contra Chile e Bolívia. Segundo a ESPN, o italiano comunicou ao atacante que irá priorizar a observação de jogadores que não conhece nesta Data Fifa.

Diante disso, o atacante Luiz Henrique, do Zenit e ídolo do Botafogo, vai voltar à convocação na próxima segunda-feria. Além dele, Marcos Antônio, do São Paulo, também estará na lista. A informação também é da ESPN.

No entanto, a grande dúvida da convocação é a presença de Neymar. Ainda não há um consenso sobre o retorno do atacante neste momento, mas o mais provável é que ele ainda siga fora.

A lista da Seleção Brasileira terá divulgação na próxima segunda-feira (25). O evento será na sede da CBF, na Barra da Tijuca, às 15h30 (de Brasília). Já classificado para a Copa de 2026, o Brasil recebe o Chile no dia 4 de setembro, no Maracanã. Em seguida, visita a Bolívia, no dia 9, em El Alto. Serão os últimos dois compromissos da Seleção nas Eliminatórias.