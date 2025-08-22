Com inúmeros desfalques, Cuca relaciona joias do Atlético para duelo no Morumbis

O Atlético nem teve tempo de comemorar a classificação na Sul-Americana e já voltou ao Brasil para enfrentar o São Paulo, no Morumbis, neste domingo (24). O técnico Cuca relacionou para o confronto o meia-atacante Iseppe e o zagueiro Vitão, já que os desfalques na defesa e no ataque são grandes e preocupam na montagem do time titular.

Contra o São Paulo, o Galo não terá os defensores Lyanco e Junior Alonso, ambos titulares. No ataque, Hulk e Cuello cumprem suspensão. Assim, Rony e Júnior Santos devem começar entre os 11 iniciais. O camisa 37, inclusive, reclamou recentemente da falta de oportunidades. Além disso, Cuca pode poupar jogadores por causa do clássico contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, na próxima semana.