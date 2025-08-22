Clube de CR7 faz proposta por atacante do Internacional

Ricardo Mathias, de 19 anos, venceu a concorrência contra nomes de peso, como Enner Valencia e Borré, e se tornou titular com o técnico Roger Machado. O jogador soma 18 jogos e quatro gols na temporada, sendo três deles no Brasileirão.

Joia do Internacional , Ricardo Mathias tem despertado o interesse de clubes do exterior. Nos últimos dias, o Al-Nassr, da Arábia Saudita, formalizou uma proposta pelo atacante colorado, de acordo com o “ge”. Contudo, a diretoria avalia a oferta e manteve os valores sob sigilo.

Além do Al-Nassr, o Manchester United também demonstrou interesse. Afinal, o clube inglês enviou um olheiro para observá-lo contra o Flamengo, no Maracanã, nas oitavas de final da Libertadores.

Ricardo Mathias subiu para o profissional no ano passado. Em outubro, assinou uma extensão do contrato até 2028, com multa de 65 milhões de euros (R$ 413 milhões). Ainda em 2024, o jogador recebeu uma sondagem do PSV, da Holanda.

Eliminado da Copa do Brasil e Libertadores, o Internacional tem pela frente apenas o Brasileirão. A joia colorada está nos planos do técnico Roger Machado, que não deseja perdê-lo. O Inter volta a campo neste sábado (23), às 18h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 21ª rodada.

