Claudinho conta ‘jogo duro’ do Zenit em negociações com Flamengo

Meia, que hoje está no Qatar, afirma que 'queria muito' jogar pelo time rubro-negro e lamenta não ter conseguido liberação dos russos / Crédito: Jogada 10

O Flamengo buscou por alguns anos a contratação do meia Claudinho, do Zenit. No entanto, o contrato com o clube russo sempre foi o obstáculo para as partes chegarem a um acordo concreto. O meia explicou as dificuldades que teve para conseguir a liberação junto aos russos. “Se eu fosse para algum time no Brasil, eu poderia ter alguma chance na Seleção. Eles (Zenit) não liberavam e renovavam o meu contrato para tentar fazer algum agrado pra torcida. Para mim também, para eu não ficar meio triste no clube. Eles sabiam que eu queria ir embora, mas não liberavam, e quando fechava a janela, eles vinham e renovavam”, disse em em entrevista ao ‘Flashscore’.