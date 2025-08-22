Chris Ramos aparece no BID e pode estrear pelo Botafogo

Jogador ainda está aprimorando a parte física e não ficará à disposição para o jogo contra o Juventude, domingo, fora de casa / Crédito: Jogada 10

Reforço do Botafogo, o atacante Chris Ramos teve o nome publicado no BID, nesta sexta-feira (22). Dessa forma, o jogador já pode estrear com a camisa alvinegra. Contudo, ele ainda está aprimorando a parte física e, portanto, não ficará à disposição do técnico Davide Ancelotti para o jogo contra o Juventude, domingo (24), às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 21ª rodada do Brasileirão. Chris Ramos, de 27 anos, chegou ao Botafogo por empréstimo. O jogador espanhol pertence ao Cádiz, da Espanha, e chega para resolver uma carência identificada pelo técnico Davide Ancelotti no setor ofensivo. Dessa forma, agora o treinador italiano contará com ele e também com Arthur Cabral, também contratado nesta janela de transferências.