Cássio relata dificuldade para matricular filha autista em BH

Jogador do Cruzeiro desabafou nas redes sociais sobre a falta de inclusão nas escolas da capital mineira / Crédito: Jogada 10

O goleiro Cássio tem vivido um momento de dificuldade fora dos gramados em Belo Horizonte. Afinal, o jogador do Cruzeiro encontrou problemas para matricular a sua filha Maria Luiza, de sete anos, em um escola na capital mineira. A criança sofre do transtorno do espectro autista (TEA) e tem sofrido para ser aceita nos locais. “Tenho tentado matricular minha filha em diferentes escolas, mas a resposta quase sempre é a mesma: ela não é aceita. O mais triste é ouvir isso justamente de escolas que se apresentam como “inclusivas”, que dizem aceitar todos os tipos de crianças. A realidade, no entanto, é bem diferente”, disse o goleiro do Cruzeiro nas redes sociais.