Cássio relata dificuldade para matricular filha autista em BH

Jogador do Cruzeiro desabafou nas redes sociais sobre a falta de inclusão nas escolas da capital mineira
O goleiro Cássio tem vivido um momento de dificuldade fora dos gramados em Belo Horizonte. Afinal, o jogador do Cruzeiro encontrou problemas para matricular a sua filha Maria Luiza, de sete anos, em um escola na capital mineira. A criança sofre do transtorno do espectro autista (TEA) e tem sofrido para ser aceita nos locais.

“Tenho tentado matricular minha filha em diferentes escolas, mas a resposta quase sempre é a mesma: ela não é aceita. O mais triste é ouvir isso justamente de escolas que se apresentam como “inclusivas”, que dizem aceitar todos os tipos de crianças. A realidade, no entanto, é bem diferente”, disse o goleiro do Cruzeiro nas redes sociais.

Cássio chegou ao Cruzeiro em maio do ano passado. Revelado no Grêmio e com passagens pelo PSV e Sparta Rotterdam, da Holanda, o goleiro estava no Corinthians desde 2012. Dessa forma, se tornou ídolo por lá e fez parte das conquistas da Libertadores e Mundial de 2012, entre outros. Na Raposa, soma 63 jogos, sendo 35 nesta temporada.

“Se não fosse por uma única escola ter aceitado a minha filha, a Maria simplesmente não teria como estudar em Belo Horizonte. Como pai, ver sua filha rejeitada simplesmente por ser autista é algo que corta o coração. Inclusão não é só palavra bonita em propaganda, é atitude. E ainda estamos muito longe de viver isso de verdade”, completou.

Tags

Cruzeiro

