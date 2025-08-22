Carlos Miguel é apresentado e desconversa sobre polêmica no rival: ‘Era imaturo’

Novo goleiro do Verdão fala sobre vídeo provocativo do Corinthians, promete foco no futuro e já se põe à disposição de Abel Ferreira / Crédito: Jogada 10

O goleiro Carlos Miguel foi oficialmente apresentado pelo Palmeiras na tarde desta sexta-feira (22/8), na Academia de Futebol, e assumiu a camisa 1 do clube. Contudo, logo na primeira fala, o arqueiro precisou explicar o vídeo que fez em 2023 provocando o Verdão, quando ainda defendia o Corinthians. “Quando teve a repercussão de vir ao Palmeiras, a torcida ficou feliz, ao contrário do adversário, que divulgou um vídeo, em que eu era imaturo, muito novo, fiz uma bobeira, uma zoeira de jogar que vem da base, normal. Agora é um futuro que quero ter, o passado já foi, só tenho que agradecer o que o Palmeiras me proporciona”, resumiu.

O vídeo em questão, gravado durante as férias de 2023, mostrava Carlos Miguel cantando uma paródia de “Tia Nastácia”, citando que “o Palmeiras não tem Mundial”. Entretanto, ao ser apresentado pelo Verdão, ele brincou novamente, dizendo que agora defende “o primeiro campeão mundial”. Aliás, Carlos Miguel retorna ao Brasil após uma temporada no Nottingham Forest, onde disputou apenas três jogos. Contudo, sobre a decisão de voltar, o goleiro disse que foi instintiva. “Eu poderia ficar, o clube não queria me mandar embora. Até foi difícil a liberação para vir. Não foi por acaso que decidi voltar. Eu sinto as coisas. Se não estava 100% no Nottingham Forest, a decisão de voltar foi instinto. Quando bate na cabeça: ‘vai jogar no Palmeiras, tu vai ser feliz’. Um dia posso voltar à Europa, já mostrei para todo mundo, não tenho medo de falar”, explicou. Carlos Miguel comenta disputa de posição no Palmeiras No Verdão, Carlos Miguel disputará a posição com Weverton e Marcelo Lomba, jogadores experientes. Abel Ferreira destacou que o reforço chega atrás da dupla em tempo de casa, mas o goleiro garantiu confiança em sua capacidade.