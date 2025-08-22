Bragantino x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Em bom momento, Tricolor visita o Massa Bruta, que precisa da vitória para se manter nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

Empatados na tabela de classificação, Bragantino e Fluminense tentam se reaproximar do G6. Os times se enfrentam, neste sábado (23), às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 27 pontos, o Tricolor ocupa a oitava posição, enquanto o Massa Bruta está na nona posição por ter mais partidas que os cariocas. Quem vencer, tem a chance de ficar na quinta posição, dependendo dos resultados da rodada. Em 21 jogos entre as equipes foram nove vitórias do Fluminense, contra seis do Massa Bruta, além de seis duelos que terminaram empatados.

Onde assistir A partida entre Bragantino e Fluminense, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, aliás, terá a transmissão do Premiere. Como chega o Bragantino O Bragantino precisa voltar a vencer para afastar a longa sequência negativa. O Massa Bruta, aliás, é o pior time do Brasileirão desde que o torneio foi retomado após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Em oito jogos, o time, afinal, venceu apenas uma partida, empatou outra e perdeu seis. Para a partida, o Bragantino, entretanto, chega para o confronto com nove desfalques. O volante Gabriel e o atacante Lucas Barbosa receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Além deles, sete jogadores seguem fora por lesão. Juninho Capixaba (lesão no ligamento colateral medial do joelho); Eduardo (entorse no tornozelo esquerdo); Andrés Hurtado (lesão muscular na coxa); Agustín Sant’Anna (Lesão muscular na coxa); Vinicinho (contusão no calcâneo); Isidro Pitta (lesão muscular na coxa) e Fernando (transição). Como chega o Fluminense Se o Bragantino precisa da vitória, o Fluminense de Renato Gaúcho quer manter o bom momento dentro de campo. Vivo em três competições, o Tricolor não perde há sete jogos, com cinco triunfos e dois empates. Afinal, a equipe se recuperou após sequência negativa quatro derrotas pós-Mundial de Clubes.

Para o duelo contra os paulistas, a delegação tricolor, aliás, conta com novidades. Além do zagueiro Igor Rabello, anunciado oficialmente, quem também embarcou foi Santiago Moreno. O atacante, ex-Portland Timbers, dos Estados Unidos, foi apresentado na última quinta-feira (21). Por outro lado, Martinelli está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Bernal deve assumir a vaga. Ainda no meio, Nonato retorna à relação e disputa vaga com Ganso. Por fim, Cano ainda se recupera de dores no joelho direito, mas viajou para Bragança Paulista. Thiago Silva, no entanto, é ausência na viagem e deve voltar apenas na partida contra o Bahia pela Copa do Brasil. BRAGANTINO x FLUMINENSE Campeonato Brasileiro – 21ª rodada

Data-Hora: 23/8/2025 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Onde assistir: Premiere

BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Guzmán Rodríguez, Pedro Henrique e Vanderlan; Fabinho, Eric Ramires, Praxedes e Jhon Jhon; Nacho Laquintana e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

FLUMINENSE: Fábio, Guga, Manoel, Freytes e Renê (Fuentes); Bernal, Nonato e Ganso (Acosta); Canobbio, Keno e Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Rafael Traci (SC)