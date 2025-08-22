Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Betis vence o Alavés e assume ponta do Espanhol

Betis vence o Alavés e assume ponta do Espanhol

Com gol de Lo Celso, que homenageou o companheiro Isco, Verdiblancos ganham no primeiro jogo como mandante em La Cartuja
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em sua estreia no estádio La Cartuja, sua casa para a temporada 25/26, o Betis conquistou sua primeira vitória em La Liga. Foi com placar magro, por 1 a 0, sobre o Alavés, time do técnico Eduardo Coudet, em jogo nesta sexta-feira (22/8), na abertura da segunda rodada do Campeonato Espanhol. Lo Celso foi o autor do gol que coloca os Verdiblancos na liderança, ainda que provisória.

Mesmo jogando longe do Benito Villamarín, que está em obras, o Betis começou melhor. Assim, não demorou muito a marcar. Após pressão e cruzamento dos dois lados, Cucho Hernández cabeceou, a bola desviou em Otto e ficou limpa para Lo Celso marcar, – já da pequena área – logo aos 15′. O argentino homenageou o companheiro Isco, que fraturou a perna esquerda durante amistoso de pré-temporada.

LEIA MAIS: Convocação da Seleção: Rodrygo fora e Luiz Henrique ganha nova chance

Com a Espanha vivendo forte onda de calor, o jogo foi paralisado para hidratação na reta final do primeiro tempo. Neste momento, Eduardo Coudet esbravejou com seus jogadores na beira do gramado. A briga deu certo, já que o Alavés melhorou em campo.

Na etapa final, porém, o Betis era mais perigoso. O goleiro Sivera, mesmo sem realizar milagres, fez boas defesas para evitar o segundo e manter o jogo em aberto. O problema era a mira do Alavés, que tentava chutes de muito longe, facilitando a vida de Pau López. Nos acréscimos, Pablo García disparou em contra-ataque, fez grande jogada, mas chutou para fora, desperdiçando a chante de matar o jogo. Bakambu, de cobertura, faria um golaço – a bola caprichou em ir no travessão. As falhas, porém, não fariam falta, já que o placar ficou mesmo favorável aos “donos” da casa: 1 a 0.

Próximos passos

Agora, o Betis é o líder provisório de La Liga, com quatro pontos. Os Verdiblancos voltam a campo na quarta (27/8), às 16h (de Brasília), para visitar o Celta, pela terceira rodada. Já o Alavés, que estreou com vitória, cai para a nona colocação, permanecendo com três. A equipe de Coudet retorna ao País Basco, onde recebe o Atlético de Madrid, no sábado (30/8).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar