Betinho Marques: Chegou a hora de engolir a razão com catchup e fazer o Galo ganhar

O treinador Cuca vai fazendo o Atlético passar de fase com o regulamento debaixo do braço, ao modo Itália em Copa do Mundo / Crédito: Jogada 10

Copa se ganha. Assim definimos as prioridades aos clubes que marcam a história por seus objetivos copeiros. Entre análises de desempenho e arestas a aparar sobre a qualidade do futebol apresentado, a única certeza é: primeiro classifique, depois a gente discute o resto. Chegou a hora de engolir a razão com catchup. Considerando o formato de “matar ou morrer”, os fins justificam os meios, e a estratégia em torneios eliminatórios parte de uma premissa básica: anular os adversários em suas maiores valências ou predicados. Assim tem feito o Galo de Cuca.

Na base da mobilização e da motivação de “viver até mais um cadinho do nosso jeitinho”, Cuca vai passando de fase com o regulamento debaixo do braço, ao modo Itália em Copa do Mundo. Quem já acompanhou a Itália em Mundiais sabe bem: é aquela classificação sofrida na primeira fase — às vezes com quatro pontos em nove e passando no saldo de gols — e, das fases de mata-mata em diante, tudo na base da alma, prorrogação e pênaltis. Mas no fim, chega às finais e é “só” a tetracampeã do mundo, doa a quem doer. Assim vai o Galo. Que seja como a Itália vitoriosa de 1982 ou 2002 — mesmo sem ser tecnicamente a melhor seleção — que usou o peso da camisa em cada decisão de Copa. O Alvinegro de Minas não tem desempenho brilhante nem jogo encantador, mas vai caminhando, se mobilizando na pressão da Massa e nas rivalidades que fazem pulsar o algo mais atleticano. Vai, Galo! Não está aqui o escriba isentando o Atlético de ter um jogo mais coeso, mais rápido, associativo e integrado. Está tudo claro: falta regularidade, falta um padrão mais encaixado, falta um primeiro volante que resguarde melhor a defesa e entregue ao meio-campo um jogo por dentro com mais temperança, ritmo e cadência. Falta mais bola mesmo. Isso todos sabemos.

Mas o que se deseja agora é aquela cena de sempre: que o atleticano esqueça a razão, olvide o que até mesmo os olhos veem e enxergue o Galo como aquele amigo que precisa do empurrão e da força do amor para se manter de pé. É hora de largar a razão no guarda-roupa e vestir-se do “NÓS SOMOS O CLUBE ATLÉTICO MINEIRO”. Em linhas gerais, excepcionalmente para as Copas, agora não tem essa de desempenho: não há brilho, não está lindo, mas está CLASSIFICADO e precisa avançar no SUPERCLÁSSICO. O papo é breve e reto: o desempenho no Brasileirão do time de Cuca tem que melhorar MUITO para evitar a repetição de cenas do ano passado. Mas, em se tratando de Copas, gostando ou não do futebol, das escolhas, das contratações e do planejamento, chegou a hora, mais uma vez, de deixar o orgulho e a razão no guarda-roupa e fazer o quê?

Fazer o GALO ganhar, p##ra! Atleticano que vai ao estádio não assiste ao jogo: atleticano é partícipe e faz o GALO ganhar. Engole a razão com catchup e vá gritar… … Galoooooooooooo Galo, som, sol e sal é fundamental.