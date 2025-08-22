Benfica x Tondela: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste sábado (23), às 16h30 (de Brasília), no Estádio da Luz, pela terceira rodada do Campeonato Português / Crédito: Jogada 10

O Benfica recebe o Tondela neste sábado (23), às 16h30, no Estádio da Luz, em Lisboa, pela terceira rodada do Campeonato Português da temporada 2025/26. Os Encarnados somam três pontos na sexta posição, com apenas um jogo até o momento. Do outro lado, os Auriverdes estão na lanterna da competição, com nenhum ponto. Os clubes, entretanto, sem enfrentaram apenas 14 vezes pela Liga Portuguesa. Aliás, foram 12 vitórias para Benfica, um empate e uma vitória para Tondela. Na última vez, os Encarnados venceram por 3 a 1.

Onde assistir A partida entre Benfica e Tondela, pela terceira rodada do Campeonato Português, aliás, terá a transmissão da BenficaTV. Como chega o Benfica Depois de enfrentar o Fenerbahçe pela fase da Liga dos Campeões, o Benfica busca a segunda vitória na competição nacional. Para o confronto, o técnico Bruno Lage irá mudar uma peça relativamente ao último encontro do time. Amar Dedic, António Silva, Nicolás Otamendi e Samuel Dahl ficam na defesa para segurar a meta de Anatoliy Trubin. No ataque, o treinador, assim, aposta em Franjo Ivanovic com a tentativa de colocar mais homens na grande área adversária, num encontro que se espera de controlo total por parte do Benfica.