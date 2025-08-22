Abel deixa vaga de Ríos em aberto e testa ‘promessa’ no meio de campo

Com vaga assegurada nas quartas, técnico aproveitou duelo contra o Universitario para avaliar alternativas e apostou em Allan no setor / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras confirmou a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores após empatar em 0 a 0 com o Universitario-PER, nesta quarta-feira (20), no Allianz Parque. Com a situação encaminhada, o técnico Abel Ferreira pôde usar o duelo para realizar testes, sem abrir mão de uma base titular. Entre as novidades, o treinador utilizou Allan como segundo volante, posição hoje ocupada por Lucas Evangelista. Abel admitiu querer fazer o teste com Allan, que costuma atuar pelas beiradas no time do Palmeiras. A ideia dele é achar mais opções para uma posição com poucas opções. Além disso, deixou aberto a vaga deixada por Richard Ríos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Quis experimentar o Allan de 8, mas ao mesmo tempo como é que eu posso pedir dele um empenho ou desempenho na oito quando o treinador nos últimos jogos o colocou na ponta direita ou ponta esquerda? Meteu aqui a oito para ver o que é que nos podia dar. Mas eu tenho que entender que, por exemplo, no Mundial fez a ponta direita, um ponta armador e fez um Mundial espetacular nessa posição”, explicou. Segundo o treinador, o teste também serve como parâmetro para avaliar se o elenco precisa de reforços no setor. “Indiretamente quando faço isso, também passo mensagens. Hoje quis ver o Allan nessa posição, se nos podia ajudar ou se nós temos que ir ao mercado. Mas não posso ter intenção a isso, porque até agora coloquei ele na ponta direita, ponta esquerda, ponta direita, ponta esquerda. O treinador hoje lembrou-se, ok, como ele já fez volante, meteu a oito”, acrescentou. Abel ressalta atuação de Allan Allan, revelado pelo clube, foi um dos mais ativos do time no primeiro tempo, acertando até uma bola no travessão. No entanto, após receber cartão amarelo na etapa final, acabou substituído.

“Mas deixa-me dizer. Eu não o tirei por ele estar jogando mal. Até porque eu achava que ele era dos jogadores até mais agressivos, mas ele já tinha um amarelo. E só faltava ficarmos como foi contra o Corinthians com menos um jogador e eu a tentar fazer gestão física e ia ter que jogar mais 30 ou 40 minutos com menos um jogador. Por ter amarelo, e às vezes um jogador jovem pode não conseguir gerir este amarelo, é o fim e nós não queríamos arriscar”, justificou o treinador. O camisa 40, promovido ao elenco profissional nesta temporada, tem sido valorizado por sua versatilidade. Capaz de atuar tanto no ataque quanto no meio-campo, Allan já soma 35 partidas, com dois gols e quatro assistências. Com o jovem à disposição, o Palmeiras agora volta o foco para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será nesta segunda-feira (25), às 19h, diante do Sport, novamente no Allianz Parque.