‘DNA vencedor’: Cleber dos Santos dá o caminho para Flamengo superar o Barcelona

Ao J10, técnico campeão da Libertadores Sub-20 também fala sobre saída do clube: 'No futebol, decisões nem sempre estão ligadas ao campo' / Crédito: Jogada 10

O Flamengo enfrenta o Barcelona neste sábado (23), às 16h30, no Maracanã, pela final do Intercontinental Sub-20. Para chegar à competição, o Rubro-Negro venceu a Libertadores da categoria sob o comando de Cleber dos Santos, demitido do clube ainda em abril para chegada do português Nuno Campos, que ficou apenas quatro meses no clube. Com grande conhecimento sobre o elenco atual, Cleber dos Santos deu atalhos de como o time pode superar o Barcelona para levantar o caneco novamente. Afinal, ele ressaltou que o “DNA vencedor” tem que estar em campo.

“Na minha visão, a principal estratégia passa pelo foco e equilíbrio nos 90 minutos. O Barcelona é uma equipe de excelência em posse e intensidade nos momentos ofensivos, apesar de ter uma equipe mais jovem e não contar com os 4 melhores jogadores dessa geração, seria fundamental neutralizar as conexões no meio-campo e explorar a velocidade e força ofensiva da equipe do Flamengo. Emocionalmente, manter a tranquilidade, respeitar o adversário, mas também confiar no potencial do grupo que tem DNA vencedor, é essencial para conquistar o título”, destacou o técnico em entrevista exclusiva ao Jogada10. Apesar da demissão em abril, Cleber dos Santos destacou consciência tranquila no tempo que esteve no Flamengo. Ele admitiu que não foi uma situação fácil de lidar, mas que ficou aprendizado. “Claro que não é fácil receber uma notícia assim, ainda mais sem uma justificativa clara. Mas sigo com a consciência tranquila de que entreguei um trabalho sério e de resultados. No futebol, decisões nem sempre estão ligadas apenas ao campo. Fico com o aprendizado e com a satisfação de ter participado da formação e evolução desses atletas”, pontuou. O treinador, aliás, chegou ao sub-20 em outubro de 2024, após Filipe Luís assumir o profissional. Apesar disso, o técnico tem longa história no clube da Gávea. Ele já foi treinador das categorias sub-11, sub-13 e sub-15 no Rubro-Negro. Além disso, Cleber também foi auxiliar do profissional entre 2007 e 2010 de Zé Ricardo.

“Sem dúvida. Tenho um carinho muito grande pelo clube, pelos atletas e pelas pessoas que convivem no dia a dia. Se surgir a oportunidade de retornar, seja na base ou até em outro papel, estarei aberto. Acredito que o vínculo que construímos é forte e duradouro”, enfatizou. Desafio com Maracanã lotado A partida diante do Barcelona será no Maracanã, onde terá grande presença do público rubro-negro. Mais de 35 mil bilhetes já estão vendidos para o duelo. Com isso, é mais um fator que pode gerar nervosismo aos jovens jogadores. No entanto, ele ressaltou que pode acelerar o amadurecimento. “Jogar diante de um grande público é um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para os jovens mostrarem personalidade. Isso acelera o amadurecimento deles. Ano passado fui ao jogo contra o Olympiakos, quando o Flamengo se sagrou campeão, porém esse ano não estarei no Rio na data do jogo, mas acompanharei pela tv”, disse.

O caminho para conquista da América Os Garotos do Ninho faturaram o título sem nenhuma derrota. Na primeira fase, o time de Cleber dos Santos vence o Olimpia (Paraguai) por 6 a 1, na seguência o Danubio (Uruguai) por 3 a 1 e, na última rodada, empatou com O’Higgins (Chile). Na se semifinal, o Flamengo voltou a vencer o Danubio, mas desta vez pelo placar mínimo. Por fim, na grande final, a equipe carioca empatou por 1 a 1 com o Palmeiras, porém venceu nas penalidades por 3 a 2. Com isso, o clube colocou o bicampeonato da competição. “O caminho foi de muito trabalho, disciplina e resiliência. A Libertadores Sub-20 exige uma preparação não apenas técnica e tática, mas também emocional. A participação da comissão técnica ao lado do meu auxiliar Sandro Gomes, coordenação com o Kadu Borges e direção com o Noval foi fundamental e de uma sinergia incrivel. O segredo foi criar uma cultura de confiança dentro do elenco, fazendo com que cada jogador entendesse o seu papel e se sentisse parte do processo. Mantivemos o grupo focado valorizando cada conquista no dia a dia e mostrando que o resultado final seria consequência do trabalho coletivo.