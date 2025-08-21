West Ham x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico londrino movimenta a segunda rodada da Premier League 2025/26 / Crédito: Jogada 10

A bola volta a rolar na Premier League 2025/26. Nesta sexta-feira (22), West Ham e Chelsea se enfrentam às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, pela 2ª rodada do Campeonato Inglês. O clássico londrino coloca frente a frente duas equipes que buscam a primeira vitória na competição. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na Disney+ (streaming).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Premier League bate recorde de gastos e já soma 2,74 bilhões de euros em reforços Como chega o West Ham Os Hammers não começaram a Premier League da melhor forma e decepcionaram seus torcedores na estreia. O time perdeu de 3 a 0 para o Sunderland e começa a segunda rodada na zona de rebaixamento. Contudo, a boa notícia é que o técnico Graham Potter não terá desfalques para o jogo desta sexta-feira e o West Ham poderá entrar em campo com força máxima. Dessa maneira, a expectativa é que o brasileiro Lucas Paquetá comece entre os titulares. Como chega o Chelsea Por outro lado, o Chelsea também não conseguiu buscar os três pontos na primeira rodada e ficou no empate sem gols diante do Crystal Palace, no Stamford Bridge.