West Ham x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

West Ham x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragemClássico londrino movimenta a segunda rodada da Premier League 2025/26
A bola volta a rolar na Premier League 2025/26. Nesta sexta-feira (22), West Ham e Chelsea se enfrentam às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, pela 2ª rodada do Campeonato Inglês. O clássico londrino coloca frente a frente duas equipes que buscam a primeira vitória na competição.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na Disney+ (streaming).
Como chega o West Ham
Os Hammers não começaram a Premier League da melhor forma e decepcionaram seus torcedores na estreia. O time perdeu de 3 a 0 para o Sunderland e começa a segunda rodada na zona de rebaixamento.
Contudo, a boa notícia é que o técnico Graham Potter não terá desfalques para o jogo desta sexta-feira e o West Ham poderá entrar em campo com força máxima. Dessa maneira, a expectativa é que o brasileiro Lucas Paquetá comece entre os titulares.
Como chega o Chelsea
Por outro lado, o Chelsea também não conseguiu buscar os três pontos na primeira rodada e ficou no empate sem gols diante do Crystal Palace, no Stamford Bridge.
Mesmo com o empate na primeira rodada, a expectativa é que o técnico Enzo Maresca repita a escalação nesta sexta-feira. Porém, Jorrel Hato, contratado nesta janela de transferências, pode ser uma novidade na equipe.
WEST HAM X CHELSEA
2ª rodada da Premier League
Data-Hora: sexta-feira, 22/08/2025, às 16h (de Brasília).
Local: Estádio Olímpico, em Londres (ING).
WEST HAM: Hermansen; Todibo, Kilman e Aguerd; Wan-Bissaka, Guido Rodríguez, Ward-Prowse, Lucas Paquetá e Diouf; Bowen e Füllkrug. Técnico: Graham Potter.
CHELSEA: Robert Sánchez; Reece James, Acheampong, Chalobah e Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo e Cole Palmer; Pedro Neto (Estêvão), João Pedro e Gittens. Técnico: Enzo Maresca.
Árbitro: Michael Oliver (ING).
Assistentes: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING).
VAR: Jarred Gillett (ING).