Vasco completa 127 anos de fundação; Pedrinho pede união

Durante alvorada de aniversário, em São Januário, presidente fala sobre o momento conturbado do clube, que vive reestruturação

Um dos mais tradicionais clubes do Brasil, o Vasco completou nesta quinta-feira (21/8) 127 anos de História. E, durante a alvorada de aniversário do clube, em São Januário, o presidente Pedrinho falou sobre o momento conturbado de reestruturação.

Em tom conciliatório, o ex-jogador pediu união dentro do clube. O mandatário, afinal, revelou que sente “falta” deste sentimento internamente.

“Nós, como instituição, precisamos nos unir. Acho que já passou da hora de a gente entender que o bem maior é o bem, que é o Vasco. A gente está numa luta que todos sabem de reconstrução do clube. Não é fácil. Todos sabem como todos nós aqui encontramos o clube. O nosso objetivo é reestruturar o clube de todas as formas. Com governança, com boa administração, com profissionalismo, mas mais do que tudo, com o sentimento de união e de amor que eu sinto que falta internamente”, disse.

Pedrinho seguiu em seu discurso. Ele afirmou sobre a luta “diária” pela melhora do clube em todas as áreas, relembrando a forte responsabilidade que está sob seus ombros.