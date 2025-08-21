Vasco aposta em Robert Renan como reposição rápida para saída de Luiz Gustavo

Cruz-Maltino negocia empréstimo com opção de compra de zagueiro, de 21 anos, que atualmente defende as cores do Zenit, da Rússia / Crédito: Jogada 10

Depois de encaminhar a venda de Luiz Gustavo ao Bahia, o Vasco voltou suas atenções para a contratação de uma reposição imediata. Assim, o foco é na contratação de Robert Renan, do Zenit, que teve passagem por Internacional e Corinthians. O clube carioca negocia um empréstimo e tenta reformular o sistema defensivo, que também não terá mais João Victor, que assinou com o CSKA Moscou. A informação é do portal “ge. Internamente, a direção cruz-maltina acredita que o defensor, de 21 anos, está pronto e tem os requisitos necessários para assumir a titularidade da zaga no restante da temporada.

O ideal, portanto, é concretizar o negócio com o jovem, que atua pelo lado esquerdo, e também fechar com outro nome que jogue pelo lado direito. Afinal, atualmente, o técnico Fernando Diniz tem os seguintes nomes à disposição no setor: Mauricio Lemos, Lucas Freitas e Lucas Oliveira. Robert Renan pode trazer características que o comandante cruz-maltino gosta, como boa saída de bola e qualidade técnica. O diretor de futebol Admar Lopes segue na Europa para acelerar as conversas com o clube russo e sacramentar a transação. Em conversa com o RB Sport, o presidente do Conselho de Administração do Zenit, Alexander Medvedev, confirmou que a negociação de Robert Renan com o clube brasileiro está em curso.