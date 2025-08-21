Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco aposta em Robert Renan como reposição rápida para saída de Luiz Gustavo

Cruz-Maltino negocia empréstimo com opção de compra de zagueiro, de 21 anos, que atualmente defende as cores do Zenit, da Rússia
Depois de encaminhar a venda de Luiz Gustavo ao Bahia, o Vasco voltou suas atenções para a contratação de uma reposição imediata. Assim, o foco é na contratação de Robert Renan, do Zenit, que teve passagem por Internacional e Corinthians. O clube carioca negocia um empréstimo e tenta reformular o sistema defensivo, que também não terá mais João Victor, que assinou com o CSKA Moscou. A informação é do portal “ge.

Internamente, a direção cruz-maltina acredita que o defensor, de 21 anos, está pronto e tem os requisitos necessários para assumir a titularidade da zaga no restante da temporada.

O ideal, portanto, é concretizar o negócio com o jovem, que atua pelo lado esquerdo, e também fechar com outro nome que jogue pelo lado direito. Afinal, atualmente, o técnico Fernando Diniz tem os seguintes nomes à disposição no setor: Mauricio Lemos, Lucas Freitas e Lucas Oliveira.

Robert Renan pode trazer características que o comandante cruz-maltino gosta, como boa saída de bola e qualidade técnica. O diretor de futebol Admar Lopes segue na Europa para acelerar as conversas com o clube russo e sacramentar a transação.

Em conversa com o RB Sport, o presidente do Conselho de Administração do Zenit, Alexander Medvedev, confirmou que a negociação de Robert Renan com o clube brasileiro está em curso.

“É verdade que o Zenit está negociando o arrendamento de Renan com o Vasco da Gama. As negociações estão em andamento”, disse Medvedev.

Por fim, o Vasco volta a campo no próximo domingo (24), às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após golear o Santos por 6 a 0, o time sucumbiu diante do Juventude e perdeu por 2 a 0 em Caxias do Sul.

