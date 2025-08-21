Torcedor sobrevive à queda em arquibancada e escapa de tragédia em caos na Argentina

Selvageria e terror tomaram conta do duelo decisivo entre Independiente e Universidad de Chile, em Avellaneda, na última quarta-feira (20) / Crédito: Jogada 10

Um mero detalhe estrutural impediu que a violência em Avellaneda, na Argentina, se tornasse uma tragédia ainda maior. Em meio ao descontrole e brutalidade que tomaram conta do Estádio Libertadores da América, um torcedor chileno caiu do anel superior de uma das arquibancadas e só não veio a óbito por um elemento da instalação do local. De acordo com o embaixador chileno em Buenos Aires, José Antonio Viera Gallo, o torcedor teve sua queda amortecida pelo espaço destinado ao bar do estádio. O choque com o teto da área foi crucial para que o chileno sobrevivesse à queda.

Por sorte havia um teto. O torcedor caiu em cima do teto de um bar que estava fechado. Graças a isso, não houve ferimento grave", relatou o diplomata, que acompanhou de perto o caso e encaminhou apoio às vítimas do episódio. A queda ocorreu no momento em que o torcedor tentava escapar da fúria dos argentinos que invadiram o setor visitante. Segundo relatos, os torcedores adentraram ao local armados com barras metálicas — intensificando a sensação de desespero. O registro do salto do chileno, feita por testemunhas, se espalhou rapidamente nas redes sociais. Vídeo O jogo entre Independiente e Universidad de Chile, pelas oitavas da Sul-Americana, foi suspenso pela Conmebol após uma grave confusão nas arquibancadas em Avellaneda. Segundo a imprensa argentina, torcedores chilenos iniciaram o tumulto ao incendiar objetos e arremessar… pic.twitter.com/zUoOOMBVHG

— ⚽ (@DoentesPFutebol) August 21, 2025 Campo de batalha entre torcedores A confusão começou durante o intervalo, quando, segundo informações locais, torcedores da La U incendiaram objetos e atiraram cadeiras sobre o setor do Independiente. O árbitro chegou a autorizar o reinício da partida para etapa final, mas precisou paralisá-la antes dos cinco minutos.

A falta de agentes de segurança nos anéis internos do estádio davam o tom da tensão nas arquibancadas, com ‘liberdade’ para que torcedores promovessem a invasão. Argentinos se deslocaram ao acesso visitante e deixaram parte dos chilenos seminus e expostos às grades que separavam o público do gramado. Os relatos indicam que a ausência de divisórias entre os setores e a liberação de uma carga de 5 mil ingressos aos visitantes — número acima da capacidade habitual — aumentaram a vulnerabilidade. O estádio tampouco ofereceu contenções físicas que pudessem impedir o contato direto entre as torcidas. Já a Conmebol, organizadora do torneio, optou por suspender a partida e encaminhar o caso à comissão disciplinar. Ainda não há informações oficiais sobre sanções ou resultado final do embate.

Cobranças à Conmebol O presidente do Chile, Gabriel Boric, manifestou indignação com o episódio. Em nota pública, ele apontou falhas severas na condução da segurança do evento esportivo e incluiu apelos por atendimento médico aos feridos, além de garantias legais aos torcedores detidos em solo argentino. “O que aconteceu em Avellaneda entre as torcidas do Independiente e da Universidad de Chile está errado em muitos aspectos. Desde a violência entre os torcedores até a evidente irresponsabilidade da organização. A justiça deve determinar os responsáveis”, declarou em um trecho. Em outro, pontuou: “Agora, nossa prioridade como governo é apurar a condição de nossos compatriotas agredidos. Vamos garantir seu atendimento médico imediato e garantir a proteção dos detidos. Para isso, estamos trabalhando com a Embaixada, o Consulado, o Itamaraty e o Ministério do Interior”.