Santos avança por Vojvoda e espera definir acerto nesta semana

Ex-técnico do Fortaleza se animou com projeto apresentado e pode virar o substituto de Cleber Xavier nos próximos dias

Os bastidores do Alvinegro foram movimentados ao longo da quarta-feira (20), com encontros que aproximaram o acerto. A diretoria santista saiu animada das primeiras conversas, enquanto Vojvoda demonstrou interesse pelo projeto e pela tradição do clube. Segundo dirigentes, há otimismo dos dois lados.

O Santos está muito próximo de confirmar a contratação do técnico Juan Pablo Vojvoda. Uma reunião marcada para a manhã desta quinta-feira (21) deve selar o acordo entre as partes. A expectativa no clube é de que o argentino, ex-comandante do Fortaleza, aceite a proposta e assuma o Peixe já nos próximos dias.

Além disso, a estrutura da comissão técnica também entrou em pauta. A reunião envolveu analistas de desempenho e membros da atual equipe de apoio, com a definição de que o interino Matheus Bacci será mantido no dia a dia do clube, mesmo com a chegada de novos profissionais.

Embora inicialmente tivesse a intenção de só voltar a trabalhar no início de 2026, Vojvoda se mostrou balançado pela proposta santista. O treinador tem apreço pela história do Santos no futebol e, recentemente, recusou convites de outros clubes brasileiros.

Aos 49 anos, o argentino acumula experiência em equipes de seu país e construiu uma trajetória de destaque no Fortaleza, onde chegou em 2021. Aliás, no comando do clube nordestino, conquistou três edições do Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e duas da Copa do Nordeste (2022 e 2024), além de participações consistentes em competições nacionais e internacionais.

Sampaoli fica pelo caminho

Caso o acordo acabe sendo confirmado, o Santos espera que Vojvoda seja a peça-chave para consolidar um projeto de reconstrução esportiva. O avanço, aliás, aconteceu logo após o Peixe desistir de contratar Jorge Sampaoli. O argentino fez exigências que irritaram o clube. Assim, o Alvinegro Praiano acabou deixando as tratativas sem um acerto.