Samuel Lino crava: ‘Flamengo está acima de muitos times europeus’

Atacante também comenta a contratação de jogadores que estavam atuando na Europa, como o caso de Saúl e Jorginho / Crédito: Jogada 10

Recém-contratado pelo Flamengo, Samuel Lino já viveu grande momento com a camisa rubro-negra. O atacante participou da classificação às quartas de final da Libertadores após superar o Internacional, na última quarta-feira, no Beira-Rio. Após o duelo, o atacante destacou a estrutura do clube e afirmou que “está acima de muitos times europeus”. “Cada jogador tem seus objetivos e sonhos. O Flamengo é um clube gigantesco que proporciona grandes condições. Acho que isso que faz os jogadores da Europa se atraírem para jogar no Flamengo. É um grande clube, que tem grande condições, grandes estruturas”, avaliou.