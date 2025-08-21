Samuel Lino crava: ‘Flamengo está acima de muitos times europeus’Atacante também comenta a contratação de jogadores que estavam atuando na Europa, como o caso de Saúl e Jorginho
Recém-contratado pelo Flamengo, Samuel Lino já viveu grande momento com a camisa rubro-negra. O atacante participou da classificação às quartas de final da Libertadores após superar o Internacional, na última quarta-feira, no Beira-Rio. Após o duelo, o atacante destacou a estrutura do clube e afirmou que “está acima de muitos times europeus”.
“Cada jogador tem seus objetivos e sonhos. O Flamengo é um clube gigantesco que proporciona grandes condições. Acho que isso que faz os jogadores da Europa se atraírem para jogar no Flamengo. É um grande clube, que tem grande condições, grandes estruturas”, avaliou.
“Hoje eu vejo o Flamengo acima de muitos times europeus e é um gigante aqui na América do Sul”, destacou o atacante.
Samuel Lino, afinal, acumula passagens por Gil Vicente, de Portugal, Valencia e Atlético de Madrid, da Espanha. Assim como Saúl e Jorginho, que chegaram há pouco tempo no clube, ele também pode detalhar como os clubes da Europa adotam seu estilo a cada temporada.
O atacante, por fim, já disputou sete partidas com a camisa rubro-negra e ainda não fez gol, mas tem uma assistência. Desde que estreou, na derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, o camisa 16 foi titular cinco vezes, sendo quatro seguidas.