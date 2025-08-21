Roger Machado admite frustração e pressão após eliminações

Após ser eliminado pelo Fluminense na Copa do Brasil, o Internacional sucumbiu diante de outro carioca na Libertadores. Depois de perder o jogo de ida por 1 a 0, o Colorado teve a chance de decidir a classificação dentro de casa. Contudo, perdeu para o Flamengo por 2 a 0 e deu adeus à competição, nesta quarta-feira (20), no Beira-Rio. O técnico Roger Machado admitiu a frustração com as eliminações.

“Qualquer frustração por eliminação acarreta em pressão no treinador, faz parte da cultura do futebol brasileiro. Tem pelo menos dois meses de instabilidade, justamente nesses momentos decisivos, eliminações das copas. Nesse retorno da parada (do Mundial de Clubes), essa ausência de resultados e produtividade, faz com que essa frustração aumente”, disse.