Premier League bate recorde de gastos e já soma 2,74 bilhões de euros em reforços

Com o mercado ainda aberto, a liga inglesa pode ultrapassar a marca de 3 bilhões de euros; Liverpool, Chelsea, United e Arsenal lideram a lista / Crédito: Jogada 10

A Premier League quebrou mais uma vez o recorde de gastos em uma única janela de transferências. Já são 2,74 bilhões de euros investidos (R$ 17,6 bilhões), marca alcançada após a compra de Noah Okafor pelo Leeds United, que pagou cerca de 21 milhões de euros ao Milan. O recorde anterior havia sido estabelecido em 2023, quando os clubes ingleses gastaram 2,73 bilhões de euros. Desta vez, o número deve ser ainda maior, já que o mercado segue aberto por mais de uma semana e a expectativa é de que ultrapasse os 3 bilhões de euros (R$ 38,4 bilhões).