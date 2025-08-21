Palmeiras tenta manter hegemonia contra peruanos no Allianz

Verdão enfrentou clubes do Peru em quatro oportunidades desde a inauguração do estádio e venceu em todas elas / Crédito: Jogada 10

Nesta quinta-feira (21), às 21h30, no Allianz Parque, o Palmeiras enfrenta o Universitario do Peru, em jogo válido pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Desde a inauguração do estádio, que aconteceu no final de 2014, o Verdão enfrentou times peruanos em quatro oportunidades. O alviverde venceu todos os duelos, com 17 gols marcados e nenhum sofrido. Nem sempre o Palmeiras exerceu hegemonia diante dos adversários do país vizinho. O Verdão perdeu para times peruanos em duas oportunidades antes da chegada do Allianz Parque: contra o Sporting Cristal, em 2013, e contra o Universitario, em 1979.