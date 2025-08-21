Palmeiras reencontra solidez defensiva e busca repetir maior sequência do ano

Recuperação de zagueiros titulares fortalece setor e devolve confiança ao elenco de Abel Ferreira para jogos decisivos de 2025

A marca interrompe um período de instabilidade no setor que vinha tomando muitos gols. Além disso, a sequência foi marcada por problemas físicos de peças fundamentais como Bruno Fuchs e Murilo, que passaram boa parte da temporada no departamento médico.

O Palmeiras voltou a mostrar força defensiva em 2025 e emendou dois jogos consecutivos sem sofrer gols. Feito que não acontecia desde a disputa do Mundial de Clubes, diante de Porto e Al Ahly. Afinal, o Verdão passou ileso na defesa, nas vitórias contra o Botafogo, pelo Brasileirão e o Universitario, no jogo de ida das oitavas da Libertadores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nos últimos meses, Abel Ferreira precisou lidar com improvisos e constantes alterações na defesa. A ausência dos titulares abriu espaço para Micael, que ganhou sequência, mas ainda não conseguiu se firmar com segurança no elenco. Agora, com a volta de jogadores importantes e maior entrosamento entre as opções, o Verdão dá sinais de reencontro com a solidez que se tornou uma das marcas da Era Abel.

O objetivo interno é transformar estes dois jogos de baliza zero em uma série ainda mais longa. Caso mantenha a postura firme e a organização defensiva, o Palmeiras pode igualar a melhor sequência da temporada, registrada em maio. Na época, a equipe passou cinco partidas seguidas sem sofrer gols.

Com um calendário apertado e decisões pela frente, o Palmeiras enxerga esses dois jogos como uma verdadeira injeção de ânimo para recuperar um dos pilares do seu sucesso nos últimos anos: a consistência defensiva.