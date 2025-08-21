Palmeiras administra vantagem, empata e garante vaga nas quartas na Libertadores

Verdão entra em campo com muita vantagem (4 a 0 na ida), faz jogo para o gasto e ainda leva sustos. Weverton garante o placar em 0 a 0 / Crédito: Jogada 10

Na noite desta quinta-feira, 21/8, o Allianz Parque recebeu mais de 33 mil torcedores para o jogo do Palmeiras contra o Universitário. Foi o duelo de volta das oitavas de final da Libertadores. Como havia vencido por 4 a 0 na ida, em Lima, o Verdão entrou em campo com muita vantagem. Mas o time não reeditou a atuação da partida no Peru. Atacou pouco e viu o rival criando mais oportunidades. Mesmo assim, conseguiu segurar o resultado em 0 a 0.

Assim, o Palmeiras confirma a mais do que esperada classificação para as quartas de final da competição. Mas perde sua incrível marca na edição de 2025: vinha com 100% de vitórias. Agora soma sete triunfos e este empate. O rival do Palmeiras nas quartas será o River Plate. Afinal, o time se classificou após empate em 1 a 1 com o Libertad nesta quinta-feira, em Buenos Aires. Como a ida no Paraguai também ficou em empate, 0 a 0, a decisão foi para os pênaltis. O River Plate venceu por 3 a 1.

Força máxima e peruanos mostrando as garras Muito se falou que Palmeiras e Universitário entrariam com reservas, já que o Verdão vinha de uma goleada de 4 a 0 na ida, no Peru, e o rival tem no domingo um superclássico com o Alianza de Lima, o dérbi peruano. Mas ambos entraram com seus times principais. O Verdão começou ativo, com Flaco López oferecendo perigo e perdendo uma chance. Mas o Universitário queria jogo e, antes dos dez minutos, teve uma boa oportunidade em chute de Churín, que Weverton defendeu, e um gol de Concha, anulado porque Pérez Guedes, que participou do lance, impedido, enganando o goleiro palmeirense. Depois dos 15 minutos, o Palmeiras tentou investir mais. Porém, com sucesso, mas o Universitário, fazia um jogo de muita atitude – bem na marcação e puxando ataques perigosos. Churín (duas vezes), Pérez Guedes e Castillo tiveram boas chances — este último finalizou para grande defesa de Weverton. O Palmeiras, teve uma cabeçada de Murillo por cima e, na melhor chance, um cruzamento que Di Benedetto subiu com Allán e cabeceou quase fazendo contra: a bola foi na trave de Britos.