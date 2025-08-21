No SBT, Tiago Leifert se reencontra com programa da Globo e divide funções com futebol

Comunicador será aproveitado em outro ramo na emissora e mesclará cargos no entretenimento e esporte, bem como fazia na empresa antiga / Crédito: Jogada 10

Depois de mais de três anos afastado do formato que o consagrou no entretenimento brasileiro, Tiago Leifert assumirá novamente a apresentação do The Voice Brasil em 2025. A nova fase do reality musical marcará o retorno do comunicador ao palco que o projetou nacionalmente nesse meio, mas agora em parceria inédita entre o SBT e o Disney+. Com exibição simultânea nas plataformas, a atração vai ao ar em outubro. O apresentador, que consolidou sua identidade no programa por uma década na antiga emissora, voltará ao programa com entusiasmo redobrado. Ou a menos é isso que sugeriu ao comentar sobre o reencontro.

Quando eu entrar naquele palco vai ficar muito difícil segurar minha emoção. Vivi momentos incríveis por 10 temporadas e não vejo a hora de voltar. Quero ouvir música boa na voz de grandes talentos e aprender com cinco artistas que admiro", celebrou. Realidade musical e futebolística coexistem A nova função na emissora não impedirá sua continuidade no setor esportivo do SBT. Desde janeiro, o comunicador tem narrado jogos da Liga dos Campeões e da Copa Sul-Americana — o que seguirá sob sua responsabilidade. Leifert estreou como narrador em TV aberta na partida entre Benfica e Barcelona, pela sétima rodada da Champions League 2024/25. Movimento este que consolidou sua versatilidade na televisão nacional. "Nasci e cresci na TV aberta, então tenho um grande carinho pelo SBT. A partir de 21 de janeiro estaremos juntos para contar as histórias da UEFA Champions League e da Conmebol Sul-Americana! Obrigado ao SBT pela oportunidade. Vamos sorrir e narrar", comemorou à época do acordo.

O jornalista integra o elenco ao lado de nomes como Luiz Alano, Mauro Beting, Nadine Bastos e Benjamin Back. Ele faz parte do mais recente projeto esportivo da emissora, que o escolheu como substituto de Cleber Machado. The Voice no SBT A temporada do The Voice Brasil trará novidades no formato e na plataforma. Isso porque o programa será transmitido ao vivo tanto pelo SBT quanto pelo Disney+, com conteúdos estendidos e exclusivos para o streaming. De acordo com a produção, a ideia se baseia em proporcionar uma experiência interativa ao consumidor. O quarteto de técnicos reunirá artistas de diferentes gêneros: Péricles, Duda Beat, Mumuzinho e a dupla Matheus & Kauan. Todos prometem orientar os participantes com foco em autenticidade artística, enquanto Boninho ficará responsável pela direção artística da atração.