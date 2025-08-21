No aniversário do Vasco, Vegetti e Nuno Moreira dão recado à torcida

Gringos, já identificados com a Cruz de Malta, elegem seus momentos preferidos e fazem declarações ao clube, que completa 127 anos / Crédito: Jogada 10

Já identificados com a torcida do Vasco, o ponta Nuno Moreira e o atacante Vegetti falaram sobre a responsabilidade de atuar pelo clube, que completa 127 anos de fundação nesta quinta-feira (21/8). Ambos exaltaram a grandeza do Gigante da Colina, escolhendo seus momentos preferidos desde que chegaram a São Januário.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Vegetti, por exemplo, exaltou o peso e a responsabilidade de vestir a camisa cruz-maltina em um momento tão simbólico para o clube. LEIA MAIS: Vasco completa 127 anos de fundação; Pedrinho pede união “É uma honra e um orgulho muito grande. Mas acima de tudo uma grande responsabilidade, porque carregar a Cruz de Malta no meu peito é representar milhões de vascaínos”, afirmou Vegetti em entrevista à Betfair, patrocinadora do clube. Nuno, que chegou há pouco tempo no clube carioca, por sua vez, destacou a dimensão histórica do Vasco e sua ligação com Portugal.

“Vestir a camisa do Vasco tem sido algo mágico desde o primeiro dia em que cheguei. Sempre que entro em campo sinto que carrego comigo uma história enorme, mais que centenária, construída com muito esforço, paixão e entrega de tantas pessoas, sobretudo dos torcedores. E uma das coisas que mais me enchem de orgulho é saber das relações do Vasco com meu país, Portugal”, revelou o português também à Betfair. Dupla se declara à torcida do Vasco Sobre a torcida, ambos os jogadores fizeram questão de declarar seu respeito pelos apaixonados pelo Vasco. Vegetti, então, falou sobre os vascaínos. “A influência é direta, para nós é mais um jogador, seja em São Januário ou em qualquer outro lugar onde jogamos”, afirmou.

Indo pela mesma linha, seu companheiro Nuno complementou, revelando sentir uma energia “contagiante” perto da torcida do Vasco. “Seja em nossa casa ou mesmo fora, os torcedores estão sempre presentes, cantam alto, empurram o time e fazem-nos acreditar ainda mais. Essa energia é contagiante, nos dá uma força extra dentro de campo”, afirmou o ponta. Os jogadores ainda comentaram sobre qual seria o momento mais marcante deles pelo Vasco. O português lembrou o gol marcado contra o Fortaleza, em vitória por 3 a 0 no Brasileirão deste ano, como uma das ocasiões mais especiais. Afinal, seu golaço deu confiança à equipe, que conquistou a primeira vitória sob o comando de Fernando Diniz na ocasião.

Já Vegetti elegeu um jogo bem complicado de mata-mata como um dos marcos da sua trajetória pelo clube até aqui. Foi na campanha de semifinalista da Copa do Brasil em 2024. Mesmo com um jogador a menos, o Vasco conseguiu – através de Vegetti – anotar o gol que levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o argentino conferiu o último e decisivo penal. “É sempre um orgulho representar um clube tão gigante, mas acho que o meu momento mais marcante foi o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil de 2024, contra o Athletico, que vencemos nos pênaltis”, revelou o Pirata. Mensagens aos milhões de vascaínos Por fim, ambos deixaram mensagens aos milhões de torcedores vascaínos. Vegetti pediu confiança no elenco: