Neymar Franco dispara: técnicos brasileiros enfrentam ‘muro’ na Europa

Durante participação no programa Cara a Cara, do Canal Voz do Esporte, no YouTube, Ney Franco ressaltou as dificuldades enfrentadas pelos técnicos brasileiros quando buscam espaço no mercado europeu.

As trocas de treinadores no futebol brasileiro são corriqueiras. Um movimento que tem se intensificado é a contratação de técnicos estrangeiros, sobretudo os portugueses. Um dos grandes nomes entre os comandantes do Brasil, Ney Franco, criticou os excessos cometidos no nosso futebol.

“Eu não sou contrário a abertura de mercado ter treinador estrangeiro no Brasil. A única reclamação dos treinadores brasileiros é que os mercados lá fora é fechado para os mercados brasileiros e aqui é muito aberto para o estrangeiro. A gente tem vários casos, principalmente Portugal, recebemos vários treinadores competentes de Portugal, como Jorge Jesus e Abel, mas tem outros com passagens ligeiras por aqui. Um brasileiro para trabalhar em Portugal é inviável, temos vários treinadores que foram lá e não conseguiram, com exceção do Felipão”, salientou.

Sucesso de Abel e Jesus

Assim, Para dar base ao seu pensamento, Franco lembrou que o sucesso de Jorge Jesus e Abel Ferreira. Ele salientou que o momento de ambos foi determinante para aumentar a expectativa em torno dos técnicos estrangeiros e descredibilizar os brasileiros.

“Acho que um grande problema que aconteceu também é o sucesso do Jesus (Jorge). E depois do Abel, credenciado para ter sucesso no futebol brasileiro tem que ter um treinador estrangeiro. Acho que pegaram muito pesado com o treinador brasileiro e já está comprovando que foi um momento, uma fase, e saiu todo mundo copiando. A gente sabe que aos poucos os treinadores brasileiros estão retomando o posto no mercado. Isso nos obrigou a procurar outros mercados, a gente vê o Jardim fazendo sucesso no México, a gente vê o Thiago no Peru, o Paulo Autuori. A gente vê internamente times brasileiros que tentaram com treinadores estrangeiros”, acrescentoup