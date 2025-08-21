Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Na busca por reforços, Atlético faz proposta por lateral do Mallorca, desafeto de Vini

Lateral argentino já fez gestos de choro para craque brasileiro em duelos contra o Real Madrid, na Espanha
O Atlético-MG está ativo no mercado e tem como alvo o lateral Pablo Maffeo, do Mallorca. O argentino já teve atrito direto com o brasileiro Vini Jr., do Real Madrid, quando fez gesto de choro em provocação ao craque merengue. A negociação deve girar em torno de 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões), segundo a imprensa espanhola.

O Nottingham Forest, da Inglaterra, também procurou o jogador, mas as conversas não avançaram. No Mallorca, Maffeo se desentendeu recentemente com o técnico Jagoba Arrasate, que cobrou mais intensidade em campo, já que o lateral ainda se recupera de uma lesão. O jogador negou informações da imprensa espanhola de que teria problemas com o treinador ou que teria sido expulso de um treino.

VEJA: Torcida do Atlético protesta com faixas e pede urgência em reforços

Aos 28 anos, Maffeo tem dupla nacionalidade: nasceu na Espanha, mas também possui cidadania argentina. Iniciou a carreira no Grupo City e passou pelo Girona, clube que integra o conglomerado. No Mallorca, onde está desde 2021, soma 128 partidas, com 4 gols e 13 assistências.

No Atlético, o lateral disputaria posição com Natanael, contratado nesta temporada e que vem oscilando, e com Saravia, jogador mais experiente e há mais tempo no clube.

