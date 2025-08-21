Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Milan acerta contratação de atacante do Bayer Leverkusen

Jogador chega por empréstimo com opção de compra até 2030
O Milan acertou a contratação de Victor Boniface, atacante do Bayer Leverkusen. O nigeriano chega por empréstimo, com opção de compra fixada em 24 milhões de euros.

LEIA MAIS: Premier League bate recorde de gastos e já soma 2,74 bilhões de euros em reforços

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube italiano também já definiu os termos do contrato com o jogador. O empréstimo custará cinco milhões de euros, e, se a compra for confirmada, Boniface assinará com o Milan até 2030.

A oficialização depende apenas dos exames médicos. Na última temporada, o atacante sofreu com algumas lesões, mas ainda conseguiu marcar 11 gols e dar duas assistências em 27 partidas.

