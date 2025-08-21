Milan acerta contratação de atacante do Bayer Leverkusen

Milan acerta contratação de atacante do Bayer LeverkusenJogador chega por empréstimo com opção de compra até 2030
O Milan acertou a contratação de Victor Boniface, atacante do Bayer Leverkusen. O nigeriano chega por empréstimo, com opção de compra fixada em 24 milhões de euros.
Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube italiano também já definiu os termos do contrato com o jogador. O empréstimo custará cinco milhões de euros, e, se a compra for confirmada, Boniface assinará com o Milan até 2030.
A oficialização depende apenas dos exames médicos. Na última temporada, o atacante sofreu com algumas lesões, mas ainda conseguiu marcar 11 gols e dar duas assistências em 27 partidas.
