Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Marlon Freitas assume responsabilidade após eliminação do Botafogo na Libertadores

Marlon Freitas assume responsabilidade após eliminação do Botafogo na Libertadores

Volante perdeu chance clara e cometeu pênalti na derrota por 2 a 0 para a LDU; jogador lamenta, mas pede para o time 'dar a volta por cima'
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O volante Marlon Freitas assumiu a culpa pela eliminação do Botafogo na Libertadores. A equipe foi derrotada por 2 a 0 pela LDU, no Equador, nesta quinta-feira (21). O jogador, que participou dos lances capitais da partida, chamou a responsabilidade para si. “A gente tem que assumir a responsabilidade, eu assumo a responsabilidade da não classificação hoje”, disse o atleta.

O jogador, de fato, foi um personagem central nos lances mais decisivos. No primeiro tempo, ele teve a melhor chance do time, mas acabou errando a finalização.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

“A única chance que a gente teve no primeiro tempo se eu não me engano foi a minha. Tentei jogar por cima do goleiro e acabei errando”, admitiu o volante.

Já na segunda etapa, ele cometeu o pênalti que originou o segundo gol equatoriano.

 Capitão do Botafogo admite início de jogo ruim

Marlon Freitas também analisou o desempenho geral da equipe na partida. Para ele, o time não conseguiu fazer um bom começo de jogo em Quito.

“Acho que não fizemos um bom começo de jogo. Tomamos um gol cedo, e jogar aqui não é fácil”, explicou o jogador, citando as conhecidas dificuldades de atuar na altitude.

Apesar da grande frustração, o volante pediu para o time olhar para frente. Ele lembrou da tradicional história de superação do clube para motivar o grupo:

“Assim como na minha vida, na história do Botafogo, o Botafogo sempre volta, sempre dá a volta por cima. Agora a gente pensa um pouco coletivamente, tem que se unir ainda mais”, completou.

A eliminação, contudo, não encerra a temporada do clube alvinegro. O Botafogo segue na quinta posição do Campeonato Brasileiro. A equipe, inclusive, também está nas quartas de final da Copa do Brasil. O próximo compromisso, enfim, já ocorre no domingo (24), contra o Juventude, pelo Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar