Marlon Freitas assume responsabilidade após eliminação do Botafogo na Libertadores

O volante Marlon Freitas assumiu a culpa pela eliminação do Botafogo na Libertadores. A equipe foi derrotada por 2 a 0 pela LDU, no Equador, nesta quinta-feira (21). O jogador, que participou dos lances capitais da partida, chamou a responsabilidade para si. “A gente tem que assumir a responsabilidade, eu assumo a responsabilidade da não classificação hoje”, disse o atleta. O jogador, de fato, foi um personagem central nos lances mais decisivos. No primeiro tempo, ele teve a melhor chance do time, mas acabou errando a finalização.

Já na segunda etapa, ele cometeu o pênalti que originou o segundo gol equatoriano. Capitão do Botafogo admite início de jogo ruim Marlon Freitas também analisou o desempenho geral da equipe na partida. Para ele, o time não conseguiu fazer um bom começo de jogo em Quito. "Acho que não fizemos um bom começo de jogo. Tomamos um gol cedo, e jogar aqui não é fácil", explicou o jogador, citando as conhecidas dificuldades de atuar na altitude.

Apesar da grande frustração, o volante pediu para o time olhar para frente. Ele lembrou da tradicional história de superação do clube para motivar o grupo: “Assim como na minha vida, na história do Botafogo, o Botafogo sempre volta, sempre dá a volta por cima. Agora a gente pensa um pouco coletivamente, tem que se unir ainda mais”, completou. A eliminação, contudo, não encerra a temporada do clube alvinegro. O Botafogo segue na quinta posição do Campeonato Brasileiro. A equipe, inclusive, também está nas quartas de final da Copa do Brasil. O próximo compromisso, enfim, já ocorre no domingo (24), contra o Juventude, pelo Brasileirão.