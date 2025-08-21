Marcos Rocha expõe plano audacioso no Grêmio: ‘Deixar o nome na história’

O lateral-direito citou como o seu histórico vitorioso no Palmeiras pode contribuir para o crescimento do Imortal como clube / Crédito: Jogada 10

O Grêmio apresentou seu quarto reforço da janela do segundo semestre do ano. O lateral-direito Marcos Rocha utilizará a camisa 14 e falou pela primeira vez como jogador do Imortal, no auditório da Arena, nesta quinta-feira (21). Inclusive, o jogador e o clube firmaram contrato até o fim de 2026. O experiente defensor frisou que a sua prioridade será repetir no Tricolor gaúcho, uma passagem vitoriosa, assim como ele construiu no Palmeiras.

O lateral-direito não precisou passar por um processo de adaptação física na chegada ao Grêmio. Afinal, ele estava treinando normalmente com o elenco do Palmeiras antes de concluir a transferência. Por sinal, a última vez que ele entrou em campo foi no começo do mês. Tanto que ele já passou a integrar o treinamento do time gaúcho junto aos demais companheiros um dia após o anúncio da sua contratação, na última quarta-feira (20).

Desta forma, a expectativa é de que ele seja opção para o técnico Mano Menezes já no compromisso seguinte, o embate contra o Ceará, pelo Brasileirão, no próximo sábado (23), na Arena. Neste sentido, o defensor considera possível o Imortal almejar objetivos mais ambiciosos no Brasileirão. “Acho que dá para buscar algo ainda dentro do Campeonato Brasileiro, como chegar na zona de classificação da Libertadores. Acho que tem que ser um dos objetivos, porque o Grêmio está investindo e trabalhando para isso. O clube te entrega uma estrutura que permite trabalhar da melhor maneira possível para que a gente possa estar rendendo”, pontuou o novo camisa 14.

Trajetória vitoriosa no Palmeiras pode contribuir ao Grêmio Em um primeiro momento, se espera que Marcos Rocha seja uma solução para a escassez de opções na lateral direita. Em um pensamento à longo prazo, o jogador pode auxiliar no crescimento do Tricolor gaúcho como clube. Isso porque, ele foi capitão do time de Abel Ferreira em algumas ocasiões, além de ter conquistado 12 títulos em sete anos. Com isso, o lateral-direito indicou de que maneiras pode contribuir ao Imortal. “Eu posso ajudar com um pouco de experiência e liderança. Até brinquei com os meninos, que eu sou um pouco chato, porque eu treino em alta intensidade, acho que a gente já se prepara durante os treinamentos para os jogos”, detalhou Marcos.