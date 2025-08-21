Marçal indica atuação aquém do Botafogo: ‘Ideia boa, mas não fluiu’

Marçal não considera que o motivo da eliminação do Glorioso foi ele ter atuado como zagueiro. Inclusive, não avalia como improvisação / Crédito: Jogada 10

O atual campeão da Libertadores, o Botafogo não teve êxito na missão de conquistar o bicampeonato. Afinal, o time perdeu por 2 a 0 para a LDU, em Quito, no estádio Casa Blanca, nesta quinta-feira (21). Com isso, o Alvinegro dá adeus à competição ainda nas oitavas de final. A propósito, o experiente Marçal considera que a intenção do técnico Davide Ancelotti com a escalação inicial mais defensiva, com três volantes, fazia sentido. Entretanto, reforçou que a atuação do Glorioso foi irreconhecível.

Suposta improvisação na zaga do Botafogo Posteriormente, ao ser questionado que o comandante do Glorioso tentou efetuar um improviso ao utilizá-lo como zagueiro, Marçal discordou da teoria. O volante de argumentou que já estava ambientado em atuar nesta função e que tal escolha não provocou a derrota e, consequente, eliminação da equipe. "Não posso falar de improviso eu jogar como zagueiro, não vejo assim. Joguei ali por um ano e meio e estou acostumado. E não foi por isso que a gente não deu certo hoje. A gente teve dificuldade para jogar, sair para o jogo e acabou perdendo muita bola, entregando para o rival. Tomamos um gol logo no início, e isso complicou muito o nosso jogo. Agradeço ao apoio da torcida que veio, mas temos um ano inteiro pela frente e vamos buscar nossos resultados". alegou Marçal.