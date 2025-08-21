Mailton desembarca em São Paulo para assinar com o Tricolor: ‘Ficha não caiu’

Jogador vai passar por exames médicos e assinar vínculo para ser o mais novo reforço do clube para o restante da temporada

“É inexplicável, a ficha ainda não caiu. A partir do momento que eu fizer os exames e assinar o contrato, vai cair um pouco da ficha. Mas não tem como descrever ainda. Estou muito feliz e empolgado, e se Deus quiser vai dar tudo certo”, disse Mailton.

O lateral direito Mailton desembarcou no Aeroporto de Congonhas nesta quinta-feira (21/8) para realizar exames médicos e a ssinar contrato com o São Paulo . O jogador, que estava na Chapecoense, pertencia ao Metalist, da Ucrânia, e foi adquirido em definitivo pelo Tricolor. Em sua chegada, o defensor de 27 anos demonstrou entusiasmo com a chegada ao clube do Morumbis e mandou um recado à torcida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Muito obrigado pelas mensagens que venho recebendo nos últimos dias. Isso tem me deixado ainda mais motivado. Como falei, graças a Deus vai dar tudo certo”, completou.

Maílton chega para suprir carência na lateral do São Paulo

A contratação do jogador tem uma forte e clara justificativa tática. Maílton tornou-se um grande destaque na Chapecoense após a mudança de esquema. O time catarinense passou a atuar no sistema 3-5-2, o mesmo de Hernán Crespo. Com mais liberdade ofensiva, o jogador destacou-se muito no ataque.

Os seus números em 2025, inclusive, comprovam a sua grande fase na temporada. O lateral disputou 29 partidas, somando o Catarinense e a Série B. No total, ele já marcou sete gols e distribuiu oito assistências para seus companheiros. O ótimo desempenho ofensivo, portanto, chamou a atenção da diretoria do São Paulo.

O setor, de fato, era visto como uma prioridade no mercado do São Paulo. A diretoria já havia mapeado a lateral direita como uma carência no elenco. A recente saída de Igor Vinícius para o Santos, por exemplo, abriu uma grande lacuna. Maílton chega para disputar posição com Cédric Soares e o jovem Maik, da base.