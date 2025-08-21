Lucho Acosta destaca campanha do Fluminense no Mundial e período de adaptação: ‘Ritmos diferentes’

Meio-campista, que já estreou diante do América de Cali, cita que trajetória do Tricolor nos EUA contribuiu para sua escolha de atuar no Brasil / Crédito: Jogada 10

Contratado para qualificar o setor de criação do Fluminense, Lucho Acosta, que defendia as cores do FC Dallas, dos Estados Unidos, se apresentou, nesta quinta-feira (21). Assim, o jogador estreou em alguns minutos no jogo de ida contra o América de Cali, da Colômbia, e iniciou o período de adaptação ao Brasil e ao elenco tricolor. Ele falou sobre as diferenças entre o futebol brasileiro e norte-americano sobre quantidade de partidas e intensidade. Vale lembrar que o técnico Renato Gaúcho explicou que terá cautela para dar minutagem ao meio-campista e também a Santi Moreno. Afinal, ambos estavam na liga dos Estados Unidos e terão um período para entrar no ritmo de partidas que ocorrem no Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Sim, obviamente todas as ligas são diferentes. Ritmos diferentes, sistema de jogo. Fisicamente, tem muito mais trabalho aqui, mais jogos. Essa é a diferença. Mas tanto Santi como eu vínhamos treinando bastante, estávamos jogando. É um pouco complicado, mas aos poucos vamos chegar lá”, disse. Revelado nas divisões de base do Boca Juniors, Lucho destacou a trajetória do Tricolor de Laranjeiras no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, e frisou que acompanhou todos os jogos, que pesaram em sua escolha pelo clube carioca. “Como argentino, amante do futebol, assisto muito ao futebol brasileiro. A imagem do Fluminense cresceu muito no Mundial de Clubes, fizeram um grande trabalho. Eu vi todos os jogos e foi sim algo que pesou na decisão. Ver a maneira como o Fluminense jogou foi algo que me motivou a vir para cá”, frisou o camisa 32.