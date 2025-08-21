LDU x Botafogo, AO VIVO,com a Voz do Esporte, às 17h30

Fogão em vantagem para o jogo da volta, no Equador, que vale vaga às quartas de final da Libertadores. Christian Rafael narra este duelo

O Botafogo visita a LDU, nesta quinta-feira (21), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, o Casa Blanca, em Quito, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na ida, o Glorioso venceu os equatorianos por 1 a 0. Os donos da casa precisam, portanto, vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas. Por um, a série vai para os pênaltis. O Fogão joga pelo empate.

Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 17h30 (de Brasília), com o pré-jogo sob o comando de Christian Rafael, que também estará na narração.