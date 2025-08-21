Gafe em grupo de WhatsApp esquenta clima político no São Paulo

Presidente e diretor de futebol caminham em lados opostos a pouco mais de um ano da eleição presidencial do clube / Crédito: Jogada 10

Enquanto o São Paulo mantém a boa fase dentro de campo, avançando na Libertadores e crescendo no Campeonato Brasileiro, os bastidores políticos do clube passam por um momento de turbulência. A relação entre o presidente Julio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte, embora cordial no dia a dia, vive um distanciamento ideológico que pode definir os rumos da eleição presidencial marcada para 2026. O episódio mais recente que expôs essa divisão aconteceu após o empate do Tricolor em 2 a 2 com o Sport. O diretor de comunicação do clube, José Eduardo Martins, enviou por engano uma mensagem em um grupo de WhatsApp que também contava com jornalistas.

A mensagem, apagada segundos depois, já havia sido printada e se espalhou rapidamente pelas redes sociais. O apelido "Boca" é usado de forma pejorativa para se referir a Belmonte. O texto insinuava que Casares teria barrado a ida do jovem atacante Henrique Carmo ao PSV, da Holanda. Martins alegou que se tratava de uma brincadeira enviada por engano, mas a justificativa não convenceu pessoas ligadas ao departamento de futebol. O episódio gerou desconforto no CT da Barra Funda e se tornou pauta de conversas entre Belmonte e Casares. Internamente, a tendência é de que o diretor de comunicação perca espaço no dia a dia do futebol, mesmo sem uma punição oficial. Corrida presidencial no São Paulo já começou A tensão nos bastidores se intensifica porque o clube vive um período pré-eleitoral. Casares não pode concorrer novamente, mas terá papel central ao indicar um nome de confiança. Um dos mais cotados é o CEO do São Paulo, Marcio Carlomagno, braço direito do presidente.

Apesar de ganhar espaço interno e ter papel relevante em decisões estratégicas, Carlomagno é visto por parte da coalizão como um profissional sem a vivência política necessária para disputar a presidência. Do outro lado, grupos ligados a Belmonte e a outros aliados da coalizão preferem ampliar o leque de opções e não se fechar em torno de um único nome neste momento. Assim, entre os possíveis candidatos citados nos corredores do clube estão Adilson Alves Martins, Vinicius Pinotti, Marcelo Pupo, Olten Ayres e o próprio Belmonte, que por muito tempo estava sendo apontado como o sucessor natural de Casares.