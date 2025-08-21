Fluminense recusa proposta de clube ucraniano por Isaque

Shakhtar Donetsk ofereceu valor de sete milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões) ao Tricolor. Ucranianos devem fazer nova investida

O Fluminense recusou uma proposta do Shakhtar Donetsk no valor de 7 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões) pelo meia Isaque, de 18 anos. O jovem atraiu o interesse do clube ucraniano nesta janela de transferência. Mesmo com a recusa, existe a possibilidade de uma nova oferta. A informação inicial é do “ge”.

Isaque, aliás, recebeu sondagens do Manchester City e do Liverpool, ambos da Inglaterra. No entanto, nenhum deles se transformou em proposta oficial. Nesta janela, os ucranianos também já tentaram a contratação de John Kennedy, mas a proposta também foi recusada.