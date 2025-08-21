Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense recusa proposta de clube ucraniano por Isaque

Fluminense recusa proposta de clube ucraniano por Isaque

Shakhtar Donetsk ofereceu valor de sete milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões) ao Tricolor. Ucranianos devem fazer nova investida
O Fluminense recusou uma proposta do Shakhtar Donetsk no valor de 7 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões) pelo meia Isaque, de 18 anos. O jovem atraiu o interesse do clube ucraniano nesta janela de transferência. Mesmo com a recusa, existe a possibilidade de uma nova oferta. A informação inicial é do “ge”.

Isaque, aliás, recebeu sondagens do Manchester City e do Liverpool, ambos da Inglaterra. No entanto, nenhum deles se transformou em proposta oficial. Nesta janela, os ucranianos também já tentaram a contratação de John Kennedy, mas a proposta também foi recusada.

O Fluminense renovou o contrato de Isaque, considerado pelo clube como uma joia de Xerém. O meia teve o vínculo ampliado até o final de 2029. O jovem, que mesmo não ter grande espaço em campo, está integrado aos profissionais desde o fim de 2024.

Em seu vínculo, o Fluminense colocou uma multa rescisória de 60 milhões de euros, aproximadamente R$ 357 milhões. Até o momento, o jovem atleta não vem tendo muitas oportunidades entre os profissionais.

