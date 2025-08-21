Flamengo tem dois jogos em casa e pode disparar no Brasileiro

O Flamengo vai de vento e popa na Copa Libertadores da América, com a classificação para as quartas de final, ao bater o Internacional, quarta-feira passada (20/08), por 2 a0 (3 a 0 no placar agregado). Ah, mas e o Brasileirão? Nesse, a situação também é de gigante.

Líder absoluto, com 43 pontos, quatro a frente do Palmeiras, cinco do Cruzeiro e a 10 do Bahia, o Flamengo pode disparar no campeonato. Afinal, seus dois próximos jogos serão no Maracanã: Vitória, na zona de rebaixamento, na segunda-feira (25/08), e Grêmio no dia 31/08.