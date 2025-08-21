Cuca revela cobrança que mudou o Atlético no vestiário: ‘Precisava jogar’

Técnico critica o primeiro tempo apático, mas exalta a melhora da equipe na vitória por 1 a 0 sobre o Godoy Cruz, na Argentina / Crédito: Jogada 10

O técnico Cuca revelou o segredo da vitória e da classificação do Atlético. O time venceu o Godoy Cruz por 1 a 0, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. O jogo, nesta quinta-feira (21), valeu a vaga nas quartas de final. Segundo o treinador, uma cobrança forte no vestiário, no intervalo, mudou o time. A equipe, que estava apática, precisava de uma nova atitude para vencer. O comandante, de fato, não gostou nada do que viu na primeira etapa. Para ele, a equipe correu riscos desnecessários por conta de sua passividade ofensiva.

Primeiro tempo foi um jogo mais difícil para nós (…) Nós não conseguimos contra-atacar, não tivemos grandes chances. Defendemos bem, mas não criamos nada", analisou o treinador. Cuca cobra o time no intervalo A cobrança no intervalo, contudo, foi direta e surtiu efeito imediato. O gol da vitória, marcado por Natanael, saiu logo aos dois minutos do segundo tempo. "No intervalo foi cobrado, foi falado que a gente precisava jogar, porque era muito perigoso acabar tomando um gol", revelou Cuca sobre a conversa no vestiário. Após a bronca, Cuca elogiou a grande mudança de postura de seus jogadores. O time, segundo ele, passou a controlar o adversário e dominar a partida: