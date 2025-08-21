Corinthians tem o segundo candidato à presidente registrado para a eleição

Roque Citadini é conselheiro vitalício do clube, ex-presidente do Tribunal de Contas e participará da votação indireta da próxima semana / Crédito: Jogada 10

O Corinthians conheceu o seu segundo candidato à eleição para a sua presidência. Nesta quinta-feira (21), Antônio Roque Citadini registrou sua candidatura para concorrer ao cargo de presidente do clube. A votação acontece na próxima segunda-feira (25), de forma indireta. Citadini já atuou como vice-presidente do Corinthians, na gestão de Alberto Dualib, entre 2001 e 2004. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais, e virou conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo em 1988. Também já foi presidente do órgão e é conselheiro vitalício do Timão.