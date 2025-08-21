Bayern de Munique x RB Leipzig: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida terá transmissão ao vivo no sportv (TV fechada), CazéTV (YouTube) e OneFootball (streaming).

Bayern e RB Leipzig se enfrentam nesta sexta-feira (22), às 15h30 (de Brasília), na partida de abertura do Campeonato Alemão 2025/26. A bola rola na Allianz Arena, em Munique, e os donos da casa começam sua trajetória para defender o título da Bundesliga.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Premier League bate recorde de gastos e já soma 2,74 bilhões de euros em reforços

Como chega o Bayern de Munique

O atual campeão e time a ser batido na Alemanha chega embalado para sua estreia na Bundesliga 2025/26. Isto porque o Bayern vem de uma vitória sobre o Stuttgart por 2 a 1 e conquistou o título da Supercopa da Alemanha, o 12º troféu da competição nas últimas 13 temporadas.

Além disso, a boa notícia para o técnico Vincent Kompany é que o atacante Luis Díaz, principal reforço do Bayern na janela de transferências, poderá fazer sua estreia como titular. O mesmo acontece com o zagueiro Jonathan Tah.

Contudo, o Bayern também enfrenta alguns problemas no elenco. Isto porque Musiala, Alphonso Davies, Hiroki Ito e Tom Bischof, lesionados, estão fora da partida. Além disso, Pavlovic está como dúvida.