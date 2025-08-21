Bastidores do São Paulo na classificação tem carinho na trave e coragem para jogar

Camisa 7, Lucas Moura motiva companheiros antes de jogo decisivo, e goleiro Rafael brilha com palavras e depois em campo

Nos bastidores, mostrados pelas redes sociais do clube, os discursos de Lucas chamaram atenção. O camisa 7 falou até em dar carrinho nas traves do Morumbis.

A torcida do São Paulo viveu momentos de apreensão durante a partida das oitavas de final da Libertadores. No entanto, nas penalidades máximas, o time avançou e manteve vivo o sonho do tetracampeonato.

“Isso que está acontecendo aqui a gente não pode normalizar. O que estamos vivendo é raro. Pouquíssimas pessoas têm a oportunidade de se tornar jogador de futebol profissional. Menos ainda de jogar a Libertadores. E menos ainda de jogar no Morumbis desse jeito, com uma recepção como essa. Hoje é dia de superação”, afirmou.

Lucas ainda reforça o discurso: “Hoje é dia de guerra. Hoje não tem dor, não tem cansaço. Hoje é dia de comer a grama, dar carrinho na trave”, ressaltou o camisa 7.

Em campo, o São Paulo empatou em 1 a 1 com o Atlético Nacional e contou com o goleiro Rafael como grande destaque da classificação. Antes mesmo de a bola rolar, o capitão, que está no clube há dois anos e conquistou a Copa do Brasil em 2023, também se pronunciou.