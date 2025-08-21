Atlético já faturou R$ 16 milhões em premiação na Copa Sul-Americana

Com a classificação para as quartas de final, clube garantiu mais R$ 3,8 milhões e se aproxima da meta orçamentária para o torneio / Crédito: Jogada 10

A classificação do Atlético na Copa Sul-Americana rendeu mais dinheiro aos cofres do clube. A vaga nas quartas de final, aliás, garantiu uma nova premiação milionária. O clube vai receber mais 700 mil dólares (cerca de R$ 3,8 milhões). Com o avanço garantido nesta quinta-feira (21), o time se aproxima de sua meta financeira. O valor total já faturado, portanto, chega a quase R$ 16 milhões. O montante total já garantido pelo clube, de fato, é bastante expressivo. O valor acumulado na competição é de 2,93 milhões de dólares (R$ 16 milhões). Essa quantia inclui os pagamentos pela participação na fase de grupos e pelas vitórias. Além disso, o clube recebeu prêmios por avançar nos playoffs e nas oitavas de final.