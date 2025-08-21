Arboleda e Wendell avançam em recuperação no São Paulo

Arboleda e Wendell avançam em recuperação no São PauloDupla correu ao redor gramado sob supervisão da fisioterapia do clube, na reapresentação do Tricolor após a classificação na Libertadores
Depois de um dia de folga após a classificação na Libertadores, o São Paulo retornou às atividades na tarde desta quinta-feira (21). Agora a equipe vira a chave e foca no Campeonato Brasileiro, onde o Tricolor encara o Atlético Mineiro, no próximo domingo (24).
Na atividade, Hernán Crespo contou com duas novidades. O zagueiro Arboleda e o lateral-esquerdo Wendell avançaram em sua recuperação e realizaram trabalhos nos gramados. A dupla correu ao redor do gramado, sob supervisão da fisioterapia do clube. Ainda não há previsão de retorno para os jogadores.
Arboleda sofreu uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, no jogo de volta contra o Athletico, na Copa do Brasil. Já Wendell se recupera de uma contusão na parte posterior da coxa esquerda, sofrida no jogo de ida contra o Furacão.
Quem também correu pelo gramado foi o argentino Calleri. O atacante realizou a atividade de manhã, separado do grupo. O jogador realiza seu cronograma de recuperação após cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.
Nesta quinta, os jogadores que tiveram uma maior minutagem contra o Atlético Nacional realizaram um trabalho regenerativo. Já o resto do elenco fez uma atividade de força, seguida de jogos em campos reduzidos, sob a supervisão de Hernán Crespo.