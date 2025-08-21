Arboleda e Wendell avançam em recuperação no São Paulo

Dupla correu ao redor gramado sob supervisão da fisioterapia do clube, na reapresentação do Tricolor após a classificação na Libertadores / Crédito: Jogada 10

Depois de um dia de folga após a classificação na Libertadores, o São Paulo retornou às atividades na tarde desta quinta-feira (21). Agora a equipe vira a chave e foca no Campeonato Brasileiro, onde o Tricolor encara o Atlético Mineiro, no próximo domingo (24). Na atividade, Hernán Crespo contou com duas novidades. O zagueiro Arboleda e o lateral-esquerdo Wendell avançaram em sua recuperação e realizaram trabalhos nos gramados. A dupla correu ao redor do gramado, sob supervisão da fisioterapia do clube. Ainda não há previsão de retorno para os jogadores.