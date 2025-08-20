Zico ganha programa na ‘FlamengoTV’; saiba quando estreia

'Resenha do Galinho' vai ao ar às 18h (de Brasília), desta quinta-feira (21), e terá o técnico Filipe Luís como convidado especial / Crédito: Jogada 10

A “FlamengoTV” lança o programa “Resenha do Galinho”, comandado pelo maior ídolo rubro-negro e Embaixador do Clube, Zico. A atração será quinzenal e reunirá diferentes gerações de atletas do clube, em um espaço dedicado a memórias, histórias e experiências que marcaram o clube em todas as suas modalidades. O episódio de estreia será especial: Zico recebe, em entrevista exclusiva, o técnico Filipe Luís, que concede sua primeira conversa em 2025. O bate-papo percorre sua trajetória desde os primeiros passos no futebol até os desafios da nova função à beira do campo.