Zagueiro da Chapecoense se apega em retrospecto para duelo com o Athletic

Eduardo Doma, de 26 anos, celebra sequência positiva fora de casa na Série B e projeta duelo da próxima sexta-feira / Crédito: Jogada 10

O zagueiro Eduardo Doma, de 26 anos, vem acumulando boas atuações na Chapecoense e se tornou um dos personagens da boa campanha do clube na Série B de 2025. Invicta há oito jogos, a equipe, terceira colocada, quer surpreender o Athletic, fora de casa, na sexta-feira (22), para fincar os pés no G4. O defensor diz que o aproveitamento dos últimos cinco jogos fora de Chapecó (2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota) credencia o time a ser competitivo em todos os momentos. “Encaramos o jogo com o Athletic com a mesma seriedade de todos os nossos jogos fora de casa, que é também o mesmo jeito que olhamos para os duelos em casa. Acostumamos ir muito concentrados defensivamente para esses jogos fora. Os mandantes na Série B têm mais o domínio do jogo, mas a gente é sempre muito concentrado, muito atento. Assim, a gente busca errar pouco ou quase nada fora de casa”, afirmou Doma, antes de completar:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “As oportunidades ofensivas acabam aparecendo e a gente tem aproveitado nesses últimos jogos. Até quando não criamos tanto acabamos sabendo sofrer pouco. Com a ajuda de todos, dos nossos companheiros, desde o nosso centroavante até o goleiro, a gente está conseguindo ter esse bom desempenho fora de casa por conta disso.” Técnico comemora um ano na Chapecoense Para o defensor, que chegou à Chape no ano passado, a boa fase é fruto da continuidade do trabalho de Gilmar dal Pozzo. O treinador comemorou um ano do retorno à Arena Condá no dia 20 de agosto. “Acho que o elemento-chave para chegar nesse bom momento que atingi dentro de campo foi a continuidade e o entrosamento que adquirimos nesse último ano. Não falo só de mim, mas de todo o grupo e toda a comissão, também. Faz total diferença para nós e nos deu confiança necessária para a gente individualmente elevar o nosso nível”, analisou. Aliás, Chapecoense visita o Athletic pela Série B na próxima sexta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei.