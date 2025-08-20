Terrabolistas: Bahia surpreende, tira joia da base do Corinthians e cria alerta

Participantes do podcast 'Terrabolistas' comentam polêmica saída de joia da base do Corinthians direto para o Bahia

O Grupo City, que administra a SAF do clube baiano, pagou R$ 14 milhões da multa rescisória para tirar a promessa do Timão. A movimentação chamou a atenção dos integrantes do podcast “Terrabolistas”, que recebeu como convidado o treinador de base Orlando Ribeiro.

O Bahia surpreendeu o mercado e anunciou, nesta terça-feira (19), a contratação de Kauê Furquim, de 16 anos. O jovem meia, afinal, deixou a base do Corinthians para defender o Tricolor.

Assim, o apresentador Dario Vasconcelos abriu o debate destacando a inversão de papéis entre os centros do futebol. “O extracampo pesou bastante, os dois times (Bahia e Corinthians) estão envolvidos em uma polêmica. O garoto foi comprado pelo Bahia, um valor baixo, menino promessa da base. (…) A lógica do sudeste, principalmente eixo Rio-São Paulo, era ir ao nordeste buscar joias. Agora vemos o contrário, com o Bahia levando um talento do Corinthians a preço de banana”, analisou.

Orlando Ribeiro, afinal, concordou que o cenário está mudando e ressaltou a força crescente dos clubes do Norte e Nordeste. “O que a gente pode colocar de imediato é uma organização melhor dos times do Norte e Nordeste. Estão se estruturando, oferecendo melhores condições. Isso é um alerta para equipes do Sul e Sudeste. Se o Bahia tem o Grupo City e conseguiu levar uma joia do Corinthians, é preciso prestar mais atenção neste movimento”, concluiu.

