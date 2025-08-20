Tchê Tchê atribui derrota do Vasco a ‘desatenção’ e reclama de arbitragem

Volante não aprova atuação do árbitro Matheus Delgado Candançan (SP) e também fala sobre o que prejudicou o Cruz-Maltino contra o Juventude

O volante Tchê Tchê deu seu parecer após a derrota do Vasco por 2 a 0 para o Juventude , nesta quarta-feira (20/8), pela 14ª rodada – jogo atrasado – do Brasileirão. Insatisfeito com o resultado, o jogador atribuiu o revés a desatenção da equipe nos primeiros minutos e também reclamou da arbitragem. Afinal, o Cruz-Maltino já perdia por 2 a 0 logo com 15 minutos de jogo. Para Tchê Tchê, tal descuido custou caro.

“O jogo do Santos já passou. A gente já sabia que vocês (jornalistas) iam ficar frisando isso aí. É jogo a jogo, não adianta. A gente não veio pensando na partida do Santos, porque ela já passou e ficou para trás. Infelizmente acabamos tomando um gol muito cedo ali, prejudicou”, analisou o volante.

Ele seguiu, fazendo adendo acerca do árbitro Matheus Delgado Candançan (SP). Segundo o experiente jogador, a arbitragem foi “duvidosa”.

“É difícil falar também, mas a arbitragem foi bem duvidosa, não dava falta. O goleiro deles fez cera o jogo inteiro. Não estou falando que foi por isso. Mas também contra a gente, é tudo mais fácil, parece. Mas agora a gente tem um jogo em casa diante do nosso torcedor. A gente é muito forte lá, a gente vai buscar a vitória”, encerrou.